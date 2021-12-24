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Çağla Şıkel'den kıskançlık açıklaması

24.12.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen manken ve sunucu Çağla Şıkel, Bağdat Caddesi’nde bir etkinliğe katıldı. Çağla Şıkel, “Çocuklarınız sizi kıskanıyor mu?” sorusuna bakın ne cevap verdi

Çağla Şıkel'den kıskançlık açıklaması

Çağla Şıkel, “2021 hepimiz için zor bir yıldı. Yeni yıla, yeni umutlarla giriyoruz. 2022’yi elimden gelenin en iyisini yaparak, yoğun tempoda çalışarak geçireceğim. Çalışmak; insana enerji ve şifa veriyor, insanı güzelleştiriyor. Çabaladığım, ürettiğim, sevdiklerimle beraber güzel, mutlu, aşk dolu bir yıl diliyorum” dedi.

"KISKANILMAK HOŞUMA GİDER"

Snob Magazin’in haberine göre; “Çocuklarınız sizi kıskanıyor mu?” sorusuna Şıkel, “Şu an net bir şey söylemeyeceğim ama biraz kıskanırlarsa tabii ki hoşuma gider. Sürekli onlara odaklı bir hayat yaşadığım için bir miktar beni kıskanabilirler. Çocuklarım tarafından kıskanılmak hoşuma gider” yanıtını verdi.

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"KIYAFETLERİNİ DOĞU'DAKİ ÇOCUKLARA GÖNDERİYORUZ"

Şıkel, “Çocuklarım kıyafetleri sırasıyla giyiyorlar. Daha sonra Doğu’daki çocuklara gönderiyoruz. Kıyafetlerini ve oyuncaklarını kendileri ayırıp, ‘Hadi anne bunları ihtiyacı olanlara gönderelim’ diyorlar. Paylaşmayı seviyoruz. Çocuklarıma bunu aşıladığım için çok mutluyum” diye konuştu.


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