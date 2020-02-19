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Çağla Şıkel'den 'sekse de veda mı' diyen Ertuğrul Özkök'e sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Ertuğrul Özkök köşesinde Çağla Şıkel'e "aşka veda tamam da sekse de veda mı" diye sordu. Özkök'ün bu sorusu Şıkel'i çok kızdırdı. Şıkel sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çağla Şıkel'den 'sekse de veda mı' diyen Ertuğrul Özkök'e sert tepki

Yazar Ertuğrul Özkök, manken ve sunucu Çağla Şıkel'in “affetme seminerleri”ne katılmasını köşesinde yorumlamıştı.

Özkök, “Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şikel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: "Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim..."

Çağla Şıkel’den bu yazıya çok sinirlendi ve Özkök'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Şıkel paylaşımında, “Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim..." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel, Ertuğrul Özkök,

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