Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağla Şikel hakkında hazırlanan iddianamede gerçek alış, satışa dayanmayan sahte fatura kullanıldığı belirtilerek, “Bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV’leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi. İddianamede Çağla Şikel’in bu suçu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

CANLI YAYINI OLDUĞU İÇİN KATILAMADI

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya katılmayan Çağla Şikel’i avukatları temsil etti. Avukatlar Şikel’in bir televizyon programında canlı yayın sunuculuğu yaptığını bu yüzden duruşmaya katılamayacağını belirterek mazeret dilekçesi sundu. Mazereti kabul eden mahkeme bir sonraki celsede Çağla Şikel’in mahkemede hazır edilmesine karar verdi.

AYNI SUÇ TANIDIK İSİM

Öte yandan Çağla Şikel’in muhasebecisi tarafından dolandırıldığını belirten avukatlar Muhasebeci E.D hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Muhasebeci Erdal D’nin Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’u da dolandıran aynı muhasebeci olduğu ortaya çıktı. Muhasebeci Erdal D. hakkında Tatlıtuğ ve Şikel’in şikayeti ile başlayan soruşturmalar ise devam ediyor.

