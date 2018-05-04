Çağla Şıkel gazetecilere sitem etti: Bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız

Son dönemlerde adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelen Çağla Şıkel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

"SPONSORLARIMIZ YARDIMCI OLUYOR"

Spor salonundan çıktıktan sonra elbise ve kıyafet bakmak için Nişantaşı'nı turlayan Çağla Şıkel, sözün masraftan açılmasıyla "Sağ olsun sponsorlarımız her konuda yardımcı oluyorlar" dedi.

"BACAKLARIM KASLI DİYE Mİ YAZACAKSINIZ?"

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birkaç günlüğüne gittiği Bodrum'da deniz sezonunu açtığını ancak üşüdüğünü söyleyen Şıkel, kendisinden poz isteyen basın mensuplarına ise "Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız? Spordan çıktım belli oluyor mu?" ifadelerini kullandı.





