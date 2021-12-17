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  4. Çağla Şıkel kaslarını sergiledi! Ünlü isim beğenmedi

Çağla Şıkel kaslarını sergiledi! Ünlü isim beğenmedi

17.12.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Şıkel sporunu aksatmıyor! Avni Yıldırım ile antreman yapan Çağla Şıkel'in görüntüsü Aysu Baceoğlu'nu rahatsız etti. Aysu Baceoğlu yorumuyla dikkat çekti.

Çağla Şıkel kaslarını sergiledi! Ünlü isim beğenmedi

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılan Türk boksörünün başarılı ismi Avni Yıldırım Çağla Şıkel ile bir pozunu paylaştı. Avni Yıldırım, paylaşıma "Enerjisi yüksek ve disiplinli kişilerle antrenman yapmak sizi her zaman geliştirir" notunu da düştü.

Fotoğrafta Çağla Şıkel'ın kaslı vücudu gözlerden kaçmadı. Kısa taytı ve sporcu sütyeniyle poz veren Şıkel'in bu haline beğeni yağarken Aysu Baceoğlu ise ünlü modeli beğenmedi.

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Aysu Baceoğlu paylaşılan fotoğrafın altına "Kaslı kadın hoş durmuyor erkeksi. Fit olmak güzel" yazdı.

Ekran Alıntısı

Aysu Baceoğlu'nun yorumuna "Çağla gayet fit ve güzel" yorumları yağdı.

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Çağla Şıkel
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