Çağla Şıkel kaslarını sergiledi! Ünlü isim beğenmedi

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılan Türk boksörünün başarılı ismi Avni Yıldırım Çağla Şıkel ile bir pozunu paylaştı. Avni Yıldırım, paylaşıma "Enerjisi yüksek ve disiplinli kişilerle antrenman yapmak sizi her zaman geliştirir" notunu da düştü.

Fotoğrafta Çağla Şıkel'ın kaslı vücudu gözlerden kaçmadı. Kısa taytı ve sporcu sütyeniyle poz veren Şıkel'in bu haline beğeni yağarken Aysu Baceoğlu ise ünlü modeli beğenmedi.

Aysu Baceoğlu paylaşılan fotoğrafın altına "Kaslı kadın hoş durmuyor erkeksi. Fit olmak güzel" yazdı.

Aysu Baceoğlu'nun yorumuna "Çağla gayet fit ve güzel" yorumları yağdı.



