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Çağla Şıkel Selen Görgüzel'den şikayetçi oldu! "Ben evde yokken, kızımın babasını ziyaret ediyormuş"

07.01.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Selen Görgüzel, Çağla Şıkel’in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ünlü mankenin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Görgüzel şoke eden ifadeler kullandı.

Çağla Şıkel Selen Görgüzel'den şikayetçi oldu! "Ben evde yokken, kızımın babasını ziyaret ediyormuş"

Son dönemde hem değişik dansları hem de açıklamalarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yine gündemde!

Manken Çağla Şıkel hakkında konuşan Selen Görgüzel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Selen Görgüzel hakaret ve iftira içerikli konuşma yapmamış olmalarına rağmen dava açıldığını belirterek olay sözler söyledi.

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Selen Görgüzel, “Arto’yla aramızda geçen diyalogda ‘özel defileler, paralı yapılan menfaat arkadaşlıkları’ cümlemi üstüne alınmış. Kendisinin adını dahi geçirmedim. Geçmişiyle alakalı bir sıkıntısı mı var da üstüne alındı” diye konuştu.

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Görgüzel ayrıca, “Çağla’yla kızımın babası çok iyi arkadaştı. Genelde ben evde yokken geldiği için hiç tanışmadım” diyerek gündem oldu.


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