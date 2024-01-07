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Burcu Özberk ev halini paylaştı! Süper mini şortuyla boy gösterdi

07.01.2024 07:14 | Son Güncelleme:
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Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam ve Afili Aşk gibi birçok yapımda yer alan Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını mest ediyor. Burcu Özberk son olarak ev halini paylaşınca dikkat çekti.

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı "Ruhun Duymaz" dizisi ile ekranlara gelen Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son günlerde iddialı kareleriyle beğeni toplayan Burcu Özberk pek çok ünlü gibi ev halini paylaştı.

Minicik şortuyla fit halini sergileyen Özberk hayranlarından beğeni aldı.

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Köpeğiyle keyifli zaman geçiren güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde "Sabırlıyım ama sınırlarım fütursuzca aşılırsa sinirlenirim. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, olması gerektiği zaman olur. Bu konuda biraz gelenekselim. Evliliğin sonsuz olmasını isterim" diyerek dikkat çekmişti.

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