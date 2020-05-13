Çağla Şıkel yasağı delip çocuklarını dışarı çıkarmıştı! Özür diledi

Şimdilerde FOX TV'de program yapan manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün 10 yaşındaki ve 8 yaşındaki oğullarıyla bir çiçekçide görüntülendi. 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Şıkel'ın açıklaması da şaşırttı

Koronavirüs salgınından dolayı 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan manken, çocukları Uzay ve Kuzey'i alarak dışarı çıktı. Büyük oğlu Kuzey'i arabanın içinde şoförüyle bırakan manken, küçük oğlu Uzay ile çiçek satın aldı. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan ve oğlunu gizlemeye çalışan Şıkel, "Merhaba arkadaşlar, sadece çiçek almak için dışarı çıktım" dedi.

"ANNEANNELERİNİ GÖRMEK İÇİN ÇIKTILAR"

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dışarı çıkarmasını soran muhabirlere yanıt veren manken, "Sadece çiçekçi için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz" demesi de şaşırttı. Pazar gününe denk gelen ve sokağa çıkma yasağı olan 10 Mayıs'ta kutlanan 'Anneler Günü'nü sadece uzaktan kutladığını belirten Şıkel, "Tabii ki yasak olduğu için uzaktan kutladık, şimdi de çiçek götüreceğiz. Ancak çocuklar yaklaşmıyorlar, anneannelerini uzaktan görecekler" dedi.

Şıkel yakalanmasının ardından programında yardımcısı olmadığı için çocuklarda çıkmak zorunda kaldığını söyledi ve herkesten özür diledi.

