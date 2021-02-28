Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye mi oldu? 'O hareket Survivor dışı'

Survivor'dan bir yarışmacının daha diskalifiye edildiği iddia edildi.

Daha önce de sık sık takım arkadaşları ve rakip takımla tartışmaya giren Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan'ın, diskalifiye edildiği iddia edildi. Uyarılara rağmen tartışmalarına devam ettiği için ikaz edilmeden yarışma ile ilişiği kesildiği öne sürülen Atakan, adadaki hayallerine sona yaklaşamadan veda etti.

SON OLAYI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Survivor'ın son bölümünde Doğan ve Dora arasında bir gerginlik yaşanmış, ardından araya takım arkadaşları girmişti. Çağrı ise yaşanan olayda, Poyraz'ın eline vurmuştu. Yaşanan olayın ardından Acun Ilıcalı, Çağrı'yı uyarmış, "O hareket hiç hoş bir hareket farkındasın değil mi? Yarışma kuralları var sen sinirini burada deşarj etme" diyerek sert çıkışmıştı.

Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü. Ancak konseyde Ilıcalı bir açıklama yaptı ve diskalifiye haberi vermedi.

Ilıcalı Survivor Çağrı'ya "Sen tartışmayı ayırmaya mı girdin olaya mı? Orada bir hareket var. O hareket hoş bir hareket değil. O hareket Survivor dışı çerçevesinde. Bundan sonra o anları fark et. Burası senin deşarj yerin değil. Bizim yarışmacı grubunda bu enerjiyi hissetmeyelim."

