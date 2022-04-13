Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Çağrı:İslamiyetin Doğuşu filminden sevenlerini mutlu edecek adım! 45 yıl sonra yeniden gösterime giriyor

Çağrı:İslamiyetin Doğuşu filminden sevenlerini mutlu edecek adım! 45 yıl sonra yeniden gösterime giriyor

13.04.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hz. Muhammed’in hayatını ve İslamiyet’in doğuşunu anlatan Çağrı: İslamiyetin Doğuşu filmi 45 yıl sonra yeniden gösterime girmeye hazırlanıyor. Günümüz teknolojisine göre yeniden restore edilecek film 1976 yılından sonra bir kez daha sinemaseverlerle buluşacak.

Çağrı:İslamiyetin Doğuşu filminden sevenlerini mutlu edecek adım! 45 yıl sonra yeniden gösterime giriyor

Çağrı: İslamiyetin Doğuşu filminin ön gösterimi Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşti. Gösterim öncesi açıklamada bulunan yönetmen Mustafa Akad'ın oğlu, yapımcı Malek Akkad, Türkiye'de böyle bir gösterim için bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi. 'Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu' filmi 45 yıl aradan sonra 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesi ile yenilenip vizyona girdi.

Kült korku filmi A Nightmare on Elm Street’in Freddy Krueger'ı Robert Englund yine aynı türü seçtiKült korku filmi A Nightmare on Elm Street’in Freddy Krueger'ı Robert Englund yine aynı türü seçti

ÇAĞRI: İSLAMİYETİN DOĞUŞU FİLMİ HAKKINDA

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu anlatan ve İngilizce adı "The Message: The Story of Islam" olan 177 dakikalık film, 1976'da çekildi. Filmin oyuncu kadrosunda Anthony Quinn'in yanı sıra Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas yer alıyor.

Türkiye'de ilk sinema gösterimi 31 Ocak 1977'de yapılan filmin yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla 15 Nisan'da vizyona girecek.

Sevilen oyuncu Brie Larson, Hızlı ve Öfkeli 10 filminin kadrosuna katıldı! Seriye taze kan geldiSevilen oyuncu Brie Larson, Hızlı ve Öfkeli 10 filminin kadrosuna katıldı! Seriye taze kan geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Şimdiye kadarki en kötü"Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Şimdiye kadarki en kötü"
Dev yılan, dev kaos!Dev yılan, dev kaos!
Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mide bulandıran iddia! “Prezervatif kullanırsan...”

Mide bulandıran iddia! “Prezervatif kullanırsan...”

Cinsel ilişkinin sonu hastanede bitti! Nedeni şaşırttı

Cinsel ilişkinin sonu hastanede bitti! Nedeni şaşırttı

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Formunun sırrını paylaştı, ortalık karıştı! “Seks diyeti...”

Formunun sırrını paylaştı, ortalık karıştı! “Seks diyeti...”

İlginizi Çekebilir

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.