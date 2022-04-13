Çağrı:İslamiyetin Doğuşu filminden sevenlerini mutlu edecek adım! 45 yıl sonra yeniden gösterime giriyor

Çağrı: İslamiyetin Doğuşu filminin ön gösterimi Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşti. Gösterim öncesi açıklamada bulunan yönetmen Mustafa Akad'ın oğlu, yapımcı Malek Akkad, Türkiye'de böyle bir gösterim için bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi. 'Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu' filmi 45 yıl aradan sonra 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesi ile yenilenip vizyona girdi.

ÇAĞRI: İSLAMİYETİN DOĞUŞU FİLMİ HAKKINDA

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu anlatan ve İngilizce adı "The Message: The Story of Islam" olan 177 dakikalık film, 1976'da çekildi. Filmin oyuncu kadrosunda Anthony Quinn'in yanı sıra Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas yer alıyor.

Türkiye'de ilk sinema gösterimi 31 Ocak 1977'de yapılan filmin yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla 15 Nisan'da vizyona girecek.



