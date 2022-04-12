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  4. Kült korku filmi A Nightmare on Elm Street’in Freddy Krueger'ı Robert Englund yine aynı türü seçti

Kült korku filmi A Nightmare on Elm Street’in Freddy Krueger'ı Robert Englund yine aynı türü seçti

12.04.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1984 yılında ilk kez korku sinemasının usta ismi Wes Craven tarafından yönetilen “A Nightmare on Elm Street” filminde izleyici karşısına çıkan Robert Englund yeni projesini açıkladı. Usta oyuncu yeni korku filmi Natty Knocks’ın müjdesini sosyal medya hesabından verdi.

Kült korku filmi A Nightmare on Elm Street’in Freddy Krueger'ı Robert Englund yine aynı türü seçti

A Nightmare on Elm Street filminde ikonik korku karakteri olarak hafızalara kazınan Freddy Krueger’ı canlandıran Robert Englund yeni projesini açıkladı. 1989'da yönetmen Dwight H. Little ile "Phantom of the Opera" filmi için çalışan oyuncu, şimdi Little ile yeniden Natty Knocks projesinde bir araya geleceklerini duyurdu.

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BİLGİLER KESİNLEŞMEDİ

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Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’in 4. sezonunda korkutucu bir katil olan Victor Creel karakterini canlandıran Englund, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Natty Knocks filminin oyuncu kadrosunda Bill Moseley’in de yer aldığını açıkladı. Englund’un paylaşımının dışında Natty Knocks filmine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

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