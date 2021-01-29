Çakallarla Dans'ın yaratıcısından yeni dizi

‘Çakallarla Dans’ serisinin yaratıcısı Murat Şeker’den iddialı bir internet dizisi geliyor: ‘N Kuşağı’.

Sugarworkz’ün yapımcılığını üstleneceği ve çekimlerine şubat ayında başlanacak ‘N Kuşağı’, üniversiteli ve işsiz dört gencin YouTuber olma serüvenini konu alacak.

Senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından kaleme alınan ‘N Kuşağı’ dizisinin sürpriz oyuncu kadrosu 200’ü aşkın aday arasından seçilerek oluşturuldu.

‘N Kuşağı’, yakında YouTube’da seyirci karşısına çıkacak.

