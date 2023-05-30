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  4. Çalılıklara tuvaletini yapmak isterken kabusu yaşadı! Kaplan saldırısına uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı

Çalılıklara tuvaletini yapmak isterken kabusu yaşadı! Kaplan saldırısına uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı

30.05.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşayan 26 yaşındaki Darya Ulyanova isimli bir kadın tuvaletini yapmak için çalılıklara doğru yaklaştığında hayatının en büyük kabusunu yaşadı. 26 yaşındaki kadın omzunda ve her iki kolundaki şiddetli yırtıkların sonrasında tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Çalılıklara tuvaletini yapmak isterken kabusu yaşadı! Kaplan saldırısına uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı

Rusya'nın doğusundaki Ussuriysk şehrinde yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 26 yaşındaki Darya Ulyanova isimli kadın çalılıklara tuvaletini yapmak için ormana doğru gittiğinde dünyanın en büyük kaplan türlerinden biri olarak kabul edilen Amur kaplanın saldırısına uğradı. Kocası Misha’nın kamyonuyla kaplana vurarak onu durduğu ifade edilirken 26 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

“BENİ PARÇALAMAYA BAŞLADI”

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Kaplanın saldırısını anlatan Ulyanova, “Koşmaya başladım. Üç adım attım ve düştüm. Üzerime doğru adeta uçtu ve ben parçalamaya başladı. Kaçamadım çünkü çok büyüktü. Sonra kocam Misha kamyonu aldı ve ona çarparak durdurdu. Kaplan daha çarpmanın etkisiyle koşarak ormanlık alana doğru kaçtı.” dedi.

Vladimir Putin'in soyu tükenmek üzere olan hayvanları korumak için koyduğu katı yasalar uyarınca çift 20 bin sterline (yaklaşık 498 bin 505 TL) kadar para cezasına çarptırılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kaplan

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