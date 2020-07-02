Call My Agent dizisinin yerli uyarlamasına sürpriz oyunu! Deniz Can Aktaş hangi rolde oynayacak?

Ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan Call My Agent, dünya üzerinde izlenme rekorları kırıyor. dizinin Türkiye uyarlaması ise şimdiden büyük merak konusu. Call My Agent’ın Türkiye uyarlamasına genç ve başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş da katıldı.

Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader, Avlu ve Aşk Ağlatır dizilerinde rol alan genç oyuncu Call My Agent uyarlamasında; ilk dizisi ile yıldızı parladıktan sonra şöhret ve gerçek hayat arasındaki dengeyi tutturmaya çabalayan Barış karakterini oynayacak.

USTA OYUNCU KADROSU

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı projenin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen oyuncularının yer aldığı dizi önümüzdeki günlerde çekimlere başlıyor.

