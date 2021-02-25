Call of Duty: Mobile oyuncusu rakibini bıçaklayarak öldürdü!

E-spor ve oyun yayıncılığına ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle gençler bu alana oldukça ilgi gösteriyor. Hatta aralarında e-spor oyuncusu olan ve çeşitli yayınlara katılanlar dahi var. Bu isimlerden biri Brezilya'da yaşayan 19 yaşındaki Oliveira Bueno da Silva'ydı. Ancak Silva, e-spor dünyasını sarsan bir olay sonucu öldü.

ÖNCE SÖZLEŞTİ, SONRA BIÇAKLADI

Fantastic Brazil Impact (FBI) takımının üyesi olan 19 yaşındaki Oliveira Bueno da Silva, Call of Duty: Mobile oyunundaki rakibi 18 yaşındaki Guilherme Alves Costa’nın evinde ölü bulundu. The Times'ın haberine göre, Silva ve Costa, ortak bir müsabakaya katılma maksadıyla sözleşti. İkili, Costa'nın Sao Paulo'daki evine gitti. Silva, burada Costa'nın bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

CİNAYETİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Costa'nın takipçileri, Costa'nın olaya ait görüntüleri paylaşmasıyla polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Silva'nın cansız bedenini evde buldu. Tutuklanan Costa, ilk ifadesinde ise bunu istediği için yaptığını ve durumun ciddiyetini bildiğini söyledi. Polis ekipleri ayrıca, Costa'nın bilgisayarında cinayete dair fotoğraflar buldu. Polislerin üzerinde durduğu ihtimal ise cinayetin planlı olarak işlenmiş olma ihtimali.