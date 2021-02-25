Call of Duty: Mobile oyuncusu rakibini bıçaklayarak öldürdü!

E-spor ve oyun yayıncılığına ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle gençler bu alana oldukça ilgi gösteriyor. Hatta aralarında e-spor oyuncusu olan ve çeşitli yayınlara katılanlar dahi var. Bu isimlerden biri Brezilya'da yaşayan 19 yaşındaki Oliveira Bueno da Silva'ydı. Ancak Silva, e-spor dünyasını sarsan bir olay sonucu öldü.
Fantastic Brazil Impact (FBI) takımının üyesi olan 19 yaşındaki Oliveira Bueno da Silva, Call of Duty: Mobile oyunundaki rakibi 18 yaşındaki Guilherme Alves Costa’nın evinde ölü bulundu. The Times'ın haberine göre, Silva ve Costa, ortak bir müsabakaya katılma maksadıyla sözleşti. İkili, Costa'nın Sao Paulo'daki evine gitti. Silva, burada Costa'nın bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.
Costa'nın takipçileri, Costa'nın olaya ait görüntüleri paylaşmasıyla polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Silva'nın cansız bedenini evde buldu. Tutuklanan Costa, ilk ifadesinde ise bunu istediği için yaptığını ve durumun ciddiyetini bildiğini söyledi. Polis ekipleri ayrıca, Costa'nın bilgisayarında cinayete dair fotoğraflar buldu. Polislerin üzerinde durduğu ihtimal ise cinayetin planlı olarak işlenmiş olma ihtimali.
Öte yandan Alberta Üniversitesi’nde oyun endüstrisi hakkında çalışmalar yürüten Kenzie Gordon'a göre ise kadınlara yönelik şiddet, oyun kültüründe bir salgın gibi yayılıyor.
E-spor takımı Fantastic Brazil Impact'in (FBI) oyuncusu olan ve Güneş anlamına gelen Sol takma adını kullanan Silva'nın ölümü, takım arkadaşlarını şoka uğrattı. Fantastic Brazil Impact takımının üyeleri, Silva'nın inanılmaz bir insan olduğunu söyleyerek, ''Güneş her sabah doğduğunda onu hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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