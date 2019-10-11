Call of Duty Modern Warfare için sistem gereksinimleri belli oldu

Yapımcı stüdyo geçtiğimiz gün oyun için gerekli olan PC sistem gereksinimleri tablosunu yayınladı. Dilerseniz bu tabloya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Şunu da dip not olarak belirtelim. Oyun için belirlenen sistem gereksinimleri genel olarak kabul edilebilir seviyede. Fakat 175GB’lık boş alan biraz abartı olmuş.

Minimum



İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit (SP1) veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 – DirectX 12.0 uyumlu sistem

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 175 GB boş sabit disk alanı

İnternet: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit en son güncelleme

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390 / AMD

Radeon RX 580 – DirectX 12.0 uyumlu sistem

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 175 GB boş sabit disk alanı

İnternet: Genişbant İnternet bağlantısı

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