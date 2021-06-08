Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın bulunduğu "Cam Tavanlar" dizisi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Seyirciler 9 Haziran akşamı yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncularının kim olduğunu şimdiden araştırmaya başladı. Cam Tavanlar dizisinde rol alan Mehmet Bilge Aslan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak konusu oldu. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Mehmet Bilge Aslan kimdir ve kaç yaşında? İşte Mehmet Bilge Aslan'ın hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCUSU MEHMET BİLGE ASLAN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? İŞTE MEHMET BİLGE ASLAN'IN HAYAT HİKAYESİ...

1974 Kars doğumlu Mehmet Bilge Aslan 47 yaşındadır. 1998’de Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Okulu’ndan mezun olmuştur. 1993-1998 senelerinde okul bünyesinde yer alan pantomim çalışmalarına katılım göstermiştir.

TAL (Tiyatro Araştırma Laboratuvarı) bünyesinde farklı atölye çalışmalarına katılmıştır. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Maymun Davası’nda oynamıştır.

Mehmet Bilge Aslan kariyer hayatı boyunca çeşitli alanlarda kendisini göstermiştir. Oyunculuk, tiyatro, yönetmen yardımcılığı, sunuculuk, yöneticilik, tiyatro eğitmenliği gibi çeşitli dallarda deneyim sahibi olmuştur. Aslan, "mehmetbilgeaslan" kullanıcı adı ile Instagram üzerinden paylaşım yapmaktadır.