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Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Mehmet Bilge Aslan kimdir ve kaç yaşında? İşte Mehmet Bilge Aslan'ın hayat hikayesi...

08.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Bilge Aslan, Cam Tavanlar dizisinde rol alacak. Bunun üzerine Mehmet Bilge Aslan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Mehmet Bilge Aslan kimdir ve kaç yaşında? İşte Mehmet Bilge Aslan'ın hayat hikayesi...

Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Mehmet Bilge Aslan kimdir ve kaç yaşında? İşte Mehmet Bilge Aslan'ın hayat hikayesi...

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın bulunduğu "Cam Tavanlar" dizisi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Seyirciler 9 Haziran akşamı yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncularının kim olduğunu şimdiden araştırmaya başladı. Cam Tavanlar dizisinde rol alan Mehmet Bilge Aslan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak konusu oldu. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Mehmet Bilge Aslan kimdir ve kaç yaşında? İşte Mehmet Bilge Aslan'ın hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCUSU MEHMET BİLGE ASLAN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? İŞTE MEHMET BİLGE ASLAN'IN HAYAT HİKAYESİ...

1974 Kars doğumlu Mehmet Bilge Aslan 47 yaşındadır. 1998’de Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Okulu’ndan mezun olmuştur. 1993-1998 senelerinde okul bünyesinde yer alan pantomim çalışmalarına katılım göstermiştir.

TAL (Tiyatro Araştırma Laboratuvarı) bünyesinde farklı atölye çalışmalarına katılmıştır. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Maymun Davası’nda oynamıştır.

Mehmet Bilge Aslan kariyer hayatı boyunca çeşitli alanlarda kendisini göstermiştir. Oyunculuk, tiyatro, yönetmen yardımcılığı, sunuculuk, yöneticilik, tiyatro eğitmenliği gibi çeşitli dallarda deneyim sahibi olmuştur. Aslan, "mehmetbilgeaslan" kullanıcı adı ile Instagram üzerinden paylaşım yapmaktadır.

Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Mehmet Bilge Aslan kimdir ve kaç yaşında? İşte Mehmet Bilge Aslan'ın hayat hikayesi...

İşte Mehmet Bilge Aslan'ın kariyer hayatında rol aldığı projeler:

Tiyatro Tİ’de “Getto” adlı oyunda iki yıl oynamıştır.

Aksanat prodüksiyonda “Kafka’nın Kadınları” adlı oyunda yönetmen yardımcılığı yapmıştır.

1998-2002 arasında Kanal D çocuk kulübünde kukla oynatmıştır.

1998-2003 arasında TRT çocuk programında sunuculuk yapmıştır.

Sair Nedim İlköğretim Okulu’nda çeşitli drama çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Tiyatro Tİ’de “Bekleme Odası” adlı oyunda rol almıştır.

Tiyatro Kılçık Grubu’yla “Takanlar ve Takılanlar” adlı oyunu Eski Yeşil’de rol almıştır.

2004-2005 tiyatro sezonunda Oyun Parkı Tiyatrosu’nda “İki Kişilik Hırgür” oyununu yönetme görevini üstlenmiştir.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yapmıştır.

Yarım Elma, İstanbul Şahidimdir, Bir Dilim Aşk, Yanık Koza, Belalı Baldız gibi dizilerde rol almış ve çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. TRT 1’de yayınlanan "Damak Tadı"adlı yemek programında, "Ben İstersem" adlı gençlik programında ve "İyi Oyunlar" adlı tiyatro programında sunuculuk yapmıştır. Öte yandan fotoğrafçılık ve kısa film çalışmaları da bulunmaktadır.

Mehmet Bilge Aslan'ın Tiyatro Pera'da oynadığı oyunlar şu şekildedir:

Venedik Taciri

Şerefe Hatıralar (İstanbul 1955)

Kazaen-Beyoğlu'nda Çarpışmalar.

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