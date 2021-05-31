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  4. Cam Tavanlar'ın başrolü Bensu Soral dans performansı ile sosyal medyayı salladı!

Cam Tavanlar'ın başrolü Bensu Soral dans performansı ile sosyal medyayı salladı!

31.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 2012 yılında Yol Ayrımı adında filmde canlandırdığı Ayşe karakteri ile tanınan Bensu Soral, ilk başrol deneyimini ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı karakteri ile yaşadı. Ünlü oyuncu son zamanlarda ise Cam Tavanlar dizisinde başrolü kapmasıyla gündeme geldi. Yaz sezonunda izleyici karşısına çıkması beklenen Soral'dan etkileyici dans performansı geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanacak Cam Tavanlar adlı dizide Kubilay Aka ile başrolü paylaşacak olan Bensu Soral İnstagram gönderilerine bir yenisini daha ekledi. Son zamanlarda sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Soral'ın yeni dizisinin ekranlarda yer alması için geri sayım başladı. Ünlü oyuncu bugün sosyal medya hesabından ünlü bir rap şarkısında ettiği dans ile göz kamaştırdı.

DANS PERFORMANSI İLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Cam Tavanlar adlı dizisinde başrole hayat verecek Bensu Soral'dan bomba dans performansı geldi. Yer aldığı diziden ve partneri Kubilay Aka'dan da oldukça memnun olduğunu söyleyen Soral, sete hazırlık esnasında karavanda yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabında hayranları ile paylaştı. Fonda çalan bir Rap şarkısı ile playback yaparken bir yandan da dans eden Soral,hem güzelliğiyle hem de dansı ile herkesi büyüledi.

Cam Tavanlar'ın başrolü Bensu Soral dans performansı ile sosyal medyayı salladı!

COVİD AŞISI OLUNCA ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Başarılı oyuncu Bensu Soral, son dönemde koronavirüs aşısı olması ile gündeme geldi. Aşıya konulan yaş sınırının altında olan Soral'ın aşı olması, sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘ayrıcalık’ şeklinde değerlendirilmişti. Bensu Soral,gelen tepkilerin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Soral açıklamasında “Merhabalar… Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim. Ben Crohn hastasıyım. Crohn; kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık.Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığı çok düşürüyor. Bu ilacı kullananlar aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da bir önceliği var. Ben de bu sayede aşı olabildim. Asla herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir ve bütün insanlık olarak yaşadığımız bu felakette ayrıcalık talep edecek biri değilim. Hepimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kubilay Aka
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