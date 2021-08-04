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Cam Tavanlar neden final yapıyor? Show TV dizisinden üzen final kararı!

04.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Cam Tavanlar dizisi 8. bölümünün ardından final yapıyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka gibi önemli isimlerin başrollerinde yer aldığı Cam Tavanlar dizisinin final yapması, seyircisini üzdü.

Cam Tavanlar neden final yapıyor? Show TV dizisinden üzen final kararı!

Her hafta çarşamba günleri Show TV’de yayınlanan Cam Tavanlar dizisi, 4 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak 8. bölümünün ardından ekran macerasını sona erdirecek. 9 Haziran itibarıyla ilk bölümü yayınlanan Cam Tavanlar dizisinin reyting canavarına yem olduğu öne sürülüyor.

CAM TAVANLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı ve OJO Pictures imzalı Türk yapımı drama türündeki Cam Tavanlar dizisinin reytinglere yenik düştüğü iddia edildi.

Kubilay Aka ile Bensu Soral’ın başrollerinde yer aldığı Cam Tavanlar dizisinin neden final yaptığına dair bir açıklama yapılmadı.

Cam Tavanlar neden final yapıyor? Show TV dizisinden üzen final kararı!

CAM TAVANLAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka, Bensu Soral, Utku Ateş, Hatice Aslan, Beril Kayar, Ahmet Melih Yılmaz, Mehmet Bilge Aslan, Ayten Soykök, Alper Kut, Şifanur Gül, Gizem Erdem, Aziz Caner İnan, Şehnaz Bölen Taftalı, İsmail Karagöz ve Cevdet Arıcılar gibi oyuncular yer alıyordu.

CAM TAVANLAR DİZİSİNİN KONUSU

Cam Tavanlar'da iş yaşamına kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğine kolaylıkla ulaşan, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in tatlı, sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

BENSU SORAL’DAN VEDA PAYLAŞIMI

Cam Tavanlar'da Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral, yaptığı veda paylaşımında ‘’Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz’’ ifadelerine yer verdi.


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Show TV Cam Tavanlar dizisi
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