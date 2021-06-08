9 Haziran akşamı Show TV'de yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Şehnaz Bölen Taftalı'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Şehnaz Bölen Taftalı kariyer hayatı boyunca birçok projede yer almış usta oyuncudur. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Şehnaz Bölen Taftalı kimdir? İşte hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR OYUNCUSU ŞEHNAZ BÖLEN TAFTALI KİMDİR? İŞTE HAYAT HİKAYESİ...

1967 İzmir doğumlu Şehnaz Bölen Taftalı 54 yaşındadır. Kova burcu olan Taftalı 1.63 boyundadır. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümünü bitirmiştir. Oyunculuğun yanında yönetmenlik ve program yöneticiliği deneyimine de sahiptir.

Usta oyuncu Taftalı 2016'da, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ‘Umut veren yeni kadın oyuncu’ ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Şehnaz Bölen Taftalı'nın eğitim durumu aşağıdaki gibidir:

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anasanat dalı Oyunculuk Bölümü (1990-1994)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Araştırma Laboratuarı (1987-1990).

Wienxtra- Institut für Freizeitpædagogik Viyana / Avusturya: Öğrenmenin temel ilkelerini drama ile birleştirme, insan davranışını anlamada rol oynayan çoğul kültürlü beden dili eğitmenliği. Etkin davranış gözlemciliği ve oyunla bedensel iletişim eğitimi (2006-2007)