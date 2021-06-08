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Cam Tavanlar oyuncusu Şehnaz Bölen Taftalı kimdir? İşte hayat hikayesi...

08.06.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehnaz Bölen Taftalı 2016'da Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ‘Umut veren yeni kadın oyuncu’ ödülünün sahibi olmuştur. 9 Haziran akşamında ekranlarda olacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Şehnaz Bölen Taftalı kimdir? İşte hayat hikayesi...

Cam Tavanlar oyuncusu Şehnaz Bölen Taftalı kimdir? İşte hayat hikayesi...

9 Haziran akşamı Show TV'de yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Şehnaz Bölen Taftalı'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Şehnaz Bölen Taftalı kariyer hayatı boyunca birçok projede yer almış usta oyuncudur. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Şehnaz Bölen Taftalı kimdir? İşte hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR OYUNCUSU ŞEHNAZ BÖLEN TAFTALI KİMDİR? İŞTE HAYAT HİKAYESİ...

1967 İzmir doğumlu Şehnaz Bölen Taftalı 54 yaşındadır. Kova burcu olan Taftalı 1.63 boyundadır. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümünü bitirmiştir. Oyunculuğun yanında yönetmenlik ve program yöneticiliği deneyimine de sahiptir.

Usta oyuncu Taftalı 2016'da, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ‘Umut veren yeni kadın oyuncu’ ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Şehnaz Bölen Taftalı'nın eğitim durumu aşağıdaki gibidir:

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anasanat dalı Oyunculuk Bölümü (1990-1994)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Araştırma Laboratuarı (1987-1990).

Wienxtra- Institut für Freizeitpædagogik Viyana / Avusturya: Öğrenmenin temel ilkelerini drama ile birleştirme, insan davranışını anlamada rol oynayan çoğul kültürlü beden dili eğitmenliği. Etkin davranış gözlemciliği ve oyunla bedensel iletişim eğitimi (2006-2007)

Cam Tavanlar oyuncusu Şehnaz Bölen Taftalı kimdir? İşte hayat hikayesi...

Şehnaz Bölen Taftalı'nın rol aldığı oyunlar aşağıdaki gibidir:

Montserrat 1994, Kuyruklu Yıldız Altında 1996, Aydınlanma Ateşi 1999, Hasır Şapka 2000, Kadın Hayattır Memattır Kadın 2011, İstanbul Hatırası 2013, Toros Canavarı 2014, Cibali Karakolu 2015

Yönettiği oyunlar:

Unter dem Kometen: Interkulttheater / Odeon Theater (2002 Vienna), Der Nackte Wahnsinn: Interkulttheater (2003 Vienna), Acht Frauen: Theater des Augenblicks (2005 Vienna), Lysistrata: WUK / Schikaneder Kino (2008 Vienna).

Rol aldığı televizyon ve sinema projeleri:

Sonradan Görmeler 1994 (TRT), Sıdıka 1997 (Show TV), Öyle Bir Geçer Zamanki 2013 (Kanal D), Deli Gönül 2017 (Fox TV), Adını Sen Koy 2018 (TV8)

Ali Sakın Arkana Bakma (Yön. Cemal Şan 1996), Büyük Firar (Yön. Ümit Kıvanç 2000), Kurtlar Sofrası (Yön. Biket İlhan 1999), Saklı (Yön. Selim Evci 2015), Bağlılık Aslı (Yön. Semih Kaplanoğlu 2018)

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Show TV
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