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Cam Tavanlar yeni bölüm fragman | Leyla ve Cem arasındaki aşk alevleniyor!

16.06.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının yeni yaz dizisi Cam Tavanlar, iddialı kadrosu ve dikkat çeken konusu ile oldukça beğeniliyor. İsmini kadınların iş hayatında arka planda kalması ya da erkeklere göre daha zor yükselmesi konusundaki görünmez mekanizmayı ifade eden “Cam Tavan” metaforundan alan dizi; Leyla ve Cem arasındaki çatışmayı konu ediniyor.

Cam Tavanlar yeni bölüm fragman | Leyla ve Cem arasındaki aşk alevleniyor!

İlk kez feministler tarafından kullanılan “Cam Tavan” metaforunu kullanan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın yer aldığı yapım, bu hafta 16 Haziran Çarşamba günü ikinci bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

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Leyla’nın yeni bir restoran açma girişiminin büyük heyecan yarattığı tanıtımda Cem ile aralarındaki çekişme hızla devam ediyor. Süreyya karakteri dikkatleri üzerine çekerken, Leyla ve Cem arasında yaşanan yakınlaşma ikilinin büyük savaşında aşkın da alevlenmeye başladığını gösteriyor.

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerinse asansörle yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan ve güçlü bir kadın Leyla. Dişiyle tırnağı ile kurduğu restoran zincirinin CEO’su Leyla.

Asude’nin logosunun değiştiğini gören Leyla kurulda bunu dile getirir. Leyla’nın fikirlerini beğenmeyen kurulda Cem’in Leyla’ya desteği olayları değiştirirken, Asude’nin de logusu değişmez.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kubilay Aka
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