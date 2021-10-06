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Camdaki Kız 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat'ı Cana'ya aşkını ilan ederken yakalıyor!

06.10.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi ve Nur Sürer’in paylaştığı Camdaki Kız'ın 14. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan ve Sedat arasında yakınlaşma dikkat çekiyor. Ancak Cana'dan vazgeçemeyen Sedat, eşi Nalan'a yakalanıyor. Gece yarısı Cana'yı arayan Sedat, "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum. Senden önemli hiçbir şey yok bu hayatta" diyor. Nalan ise Sedat'ın bu sözlerini duyuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 14. yeni bölümüyle 8 Ekim Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, kızı Nalan'ı zorlamaya devam ediyor. Nalan ise eşi Sedat ile romantik anlar yaşıyor.

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Ancak gece yarısı yasak aşkı Cana'yı arayan Sedat, Nalan'a yakalanıyor.

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Diğer yandan ise Nalan, Feride’ye yaptığı ziyarette onu evde bulamayınca Hayri’den yardım istiyor.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız 13. bölümde romantik geceye Cana baskını! Nalan ve Sedat'ı yatakta yakaladı!Camdaki Kız 13. bölümde romantik geceye Cana baskını! Nalan ve Sedat'ı yatakta yakaladı!

Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.
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Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride’den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yapar.


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Burcu Biricik Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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