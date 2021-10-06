Camdaki Kız 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat'ı Cana'ya aşkını ilan ederken yakalıyor!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 14. yeni bölümüyle 8 Ekim Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, kızı Nalan'ı zorlamaya devam ediyor. Nalan ise eşi Sedat ile romantik anlar yaşıyor.

Ancak gece yarısı yasak aşkı Cana'yı arayan Sedat, Nalan'a yakalanıyor.

Diğer yandan ise Nalan, Feride’ye yaptığı ziyarette onu evde bulamayınca Hayri’den yardım istiyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.



Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride’den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yapar.



