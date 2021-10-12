Camdaki Kız 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Feride kızı Nalan'a şiddet uyguluyor!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 15. yeni bölümüyle 14 Ekim Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Nalan'ı bu kez çocuk için sıkıştırıyor.

Sedat'ın hayatında işler yolunda gitmemektedir. Hem Cana hem de şirket tarafından zor olayların içinde kalır. Öte yandan Feride odağını bu kez başka tarafa yöneltmiştir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat'ın Cana'yla buluşmak için söylediği yalan kontrolden çıkıyor.

Nalan, Sedat'la yakınlaşmaya karar vermişken haberi olmadan Cana engeline takılır.

Sedat'ın tek derdi ise Cana'yla birlikte olmaktır. Nalan'a gelen telefon ise Hayri'den yardım istemesine neden olur.

Çünkü Feride ortada yoktur ve Nalan ne yapacağını şaşırır. Hayri'nin yardımıyla odaya giren Nalan, Feride'nin gizlediği sırlarlar yüzleşemeden resmen evden kovulur.

Hayri'nin Nalan'a karşı olan yaklaşımı ve ilgisi Nalan'ı son derece şaşırtır.

Diğer yandan Rafet'in kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denemeye kalkar.

Cana'nın ağından kurtulamaması ise Sedat'ın başına bela olur. Çünkü Sedat'ın Cana'yla görüşmek için söylediği yalan gittikçe büyür.





