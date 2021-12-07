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Camdaki Kız 23. bölüm 2. fragmanı! Muzo'dan Nalan'a büyük destek

07.12.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinin 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Nalan büyük bir adım atıyor. Yaşadığı şeylerden çok yorulan ve kırılan Nalan içini Muzo'ya açıyor. Gözyaşlarına boğulan Nalan'ı Muzo teselli ediyor. Nalan, Muzo'nun da desteğiyle hayatında bazı şeyleri değiştirme kararı alıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 23. bölümüyle 9 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıkacak Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Adil ve Cana'yı yakalayan Nalan'ın ne yapacağı ortaya çıkacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride kocası Adil'i, Sedat'ın sevgilisi Cana ile telefonda konuşurken yakaladı. Adil'in telefonda Cana'ya "Siz mükemmel bir kadınsınız. Kimsenin sizi üzmeye hakkı yok. Ben buna izin vermem" sözlerini duyan Feride yıkıldı. Feride, Adil'in kendisini aldattığını bildiğini itiraf etti. Adil, Feride'nin kendisinden şüphelenmesini kabullenmedi ve aldatma olayını inkar etti. Ancak Feride, Adil'in söylediklerine inanmadı.

NALAN BABASINI CANA İLE YAKALADI!

Feride’nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan’dan babası Adil’i takip etmesini istedi. Nalan, Feride'nin verdiği talimatla Adil'i takip edince Sema'nın mezarına gitti. Adil ise elinde çiçeklerle mezarlığa geldi.
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Nalan, mezarlığa geldiklerini söyleyince Sema'nın mezarlığına gittiklerini anladı ve Nalan'ın hemen oradan ayrılmasını söyledi.

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Nalan ise Adil'i uzaktan izlemeye devam etti. Ancak Nalan babasını, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile restoranda buluştuğunu görünce büyük şok yaşadı.

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Nalan, Cana ve Adil'in karşısına çıktı.

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HAYRİ İSTİFA ETTİ!

Hayri, Muzo'nun sert çıkışına karşı gururuna yediremiyor ve istifasını veriyor. Muzo'nun Hayri'yi herkesin içinde rencide edip azarlaması Hayri'nin gururunu incitir. Ne olduğunu anlamayan Hayri, oldukça öfkelenir. Rafet'in karşısına geçen Hayri, istifasını veriyor. Peki Hayri'nin istifası kabul edilecek mi?

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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