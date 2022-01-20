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Camdaki Kız 27. yeni bölüm 3. fragmanı! Nalan Sedat'ı affedecek mi?

20.01.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 27. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Camdaki Kız ekrana verdiği 2 haftalık aranın ardından seyirci karşısına çıkacak. Camdaki Kız yeni bölümde Koroğlu ailesi Cavit'in sıkıştırmaları sonucunda kaosun ortasında kalmış ve bir çıkış yolu arıyor. Feride ise Cana'yı tehdit ediyor. Sedat, Nalan'dan af diliyor. Peki Nalan, Sedat'ı affedecek mi?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 2022'in ilk haftalarında ekrana ara vermişti. Camdaki Kız dizisi 27. bölümüyle 20 Ocak Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat ve Cana üçgeninde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat’ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, Sedat’ın tüm ısrarı ve pişmanlığına karşın oteli terk eder.

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Nalan’dan Melisa’nın Sedat ile geçmişini öğrenen Muzo ise Melisa’yı İzmir’e göndermeyi kafasına koyar.

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Sedat’ın Feride’den yardım istemesi üzerine devreye giren Feride’nin ise her zamanki gibi bir planı vardır.

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Cavit’in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi içinse, işler çok yolunda gitmez.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NALAN'I YIKAN SEDAT GERÇEĞİ

Camdaki Kız son bölüm final sahnesinde Sedat'tan şüphelenen Nalan beklenmedik bir hareket yaptı. Sedat'ın çekmecesine koyduğu görüntüleri bulan Nalan, hayatının şokunu yaşadı. Melisa ve Sedat’ın birlikte olduğu anlarda çekilen videosunu izleyen Nalan büyük bir yıkım yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Sedat ise Nalan'ın videoyu izlediğini gördü.

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Burcu Biricik Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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