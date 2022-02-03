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Camdaki Kız 29. yeni bölüm 2. fragmanı! Sedat hapse mi girecek! Nalan hamile olduğunu açıklıyor

03.02.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 29. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Rafet Sedat'ı eski bir tanıdığı olan Derviş'in yanına gönderir. Tüm aile Rafet'in nasıl bir tercih yapacağını merakla beklemektedir. Sedat ise babasının durumundan tedirgin olur. Ancak Nalan'ın Sedat'a söyleyeceği çok önemli bir husus vardır. Nalan, tutuklu yargılanma ihtimali olan Sedat'a hamile olduğunu açıklıyor. Nalan'ın "Bizi bırakıp gidemezsin" sözleri Sedat'ı şaşırtıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 29. yeni bölümüyle 3 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

USTA OYUNCU KADROYA DAHİL OLDU

Camdaki Kız yeni bölümde kadroya usta oyuncu Turgay Tanülkü de katılıyor. Turgay Tanülkü dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş Aslankaya karakterine hayat verecek.

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SEDAT HAPSE Mİ GİRECEK?

Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Rafet ise Sedatla ilgili planı için eski bir dostunun yardımını ister. Cavit’in intikam peşinde yaptığı planlar, Koroğlu ailesini günden güne daha zor bir konuma sokacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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