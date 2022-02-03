Camdaki Kız 29. yeni bölüm 2. fragmanı! Sedat hapse mi girecek! Nalan hamile olduğunu açıklıyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 29. yeni bölümüyle 3 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

USTA OYUNCU KADROYA DAHİL OLDU

Camdaki Kız yeni bölümde kadroya usta oyuncu Turgay Tanülkü de katılıyor. Turgay Tanülkü dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş Aslankaya karakterine hayat verecek.

SEDAT HAPSE Mİ GİRECEK?

Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Rafet ise Sedatla ilgili planı için eski bir dostunun yardımını ister. Cavit’in intikam peşinde yaptığı planlar, Koroğlu ailesini günden güne daha zor bir konuma sokacaktır.



