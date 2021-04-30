Camdaki Kız 4. son bölüme damga vuran Nalan sahnesi! Yasak aşkı anlayan Nalan, Sedat'ı terk etti

Koroğlu Ailesi, Sedat'ın fotoğraf krizini çözmek için beklenmeyen bir plan yapıyor.

Herkesin içinde parmağındaki yüzüğü çıkarıp Sedat'a vererek evi terk etti.

Cana için aldığı bilekliği ceketinde saklayan Sedat, Nalan'ın üşümemesi için ceketi genç kızın omuzlarına bıraktı. Nalan, bir anda bilekliğin düştüğünü fark etti. Sedat bir süre sonra Cana ile buluşup hediye bilekliği verdi. Sedat'ın ceketindeki bilekliği Cana'nın kolunda gören Nalan, her şeyi anladı.

Sedat, Nalan'la aralarındaki sorunların çözülebilmesi için organize edilen gecede Cana'dan uzak kalmayı başaramadı. Cana'nın gözleri Sedat'ta, Sedat'ın gözleri de Cana'dadır. Koroğlu malikanesinde verilen davete geldiği için Sedat, Cana'ya bir sürpriz yaptı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi , 29 Nisan Perşembe akşamı 4. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Sedat, herkesin bulunduğu yemekte gizlice Cana ile buluştu.

Gazetelerden Sedat’ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de çılgına döner.

Muzo, Sedat'ın Cana ile fotoğraflarının gazetelerde olduğunu öğrenince Sedat'ı kurtarmakla kurtarmamak arasında kararsız kalır. Muzo Sedat'ı kurtarmak için bir plan yapar.

Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Rafet, aile şerefi ve haysiyeti için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan’ın yüzüğü atmasını engellemeleri için herkesi harekete geçirir. Haberi yapanlara ve Sedat'a karşı tüm restini çeken Rafet, herkesi alarma geçirir.

Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekleyen Feride, Nalan ve Adil, Rafet'in davetiyle Koroğlu Malikanesine giderler. Bu davette Cana da olacaktır.

Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Nalan'ı görünce şoke oluyor. Feride'nin beklediği cevabın gelememesine karşılık Koroğlu Ailesi'nde işler iyice karışır.

Cana ve ailesinin de katıldığı yemekte tehlikeli anlar yaşanır. Peki Nalan, Cana ile Sedat'ın arasında bir ilişki olduğunu anlayacak mı, yoksa bu yalana inanacak mı?

