MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız 4. son bölüme damga vuran Nalan sahnesi! Yasak aşkı anlayan Nalan, Sedat'ı terk etti

Camdaki Kız 4. son bölüme damga vuran Nalan sahnesi! Yasak aşkı anlayan Nalan, Sedat'ı terk etti

30.04.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisi 4. son bölümüyle seyirciyle buluştu. Burcu Biricik'in başrolde oynadığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan ailesine de karşı gelerek nişanı bozdu. Sedat'ın Cana ile arasındaki aşkın gerçek olduğunu anlayan Nalan herkesin içinde yüzüğünü çıkarttı. Nalan herkesin şaşkın bakışları arasında evi terk etti. İşte Camdaki Kız 4. bölüme damga vuran final sahnesi.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, 29 Nisan Perşembe akşamı 4. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Sedat, herkesin bulunduğu yemekte gizlice Cana ile buluştu.

6087db0c4453953fb89ed0fa

NALAN, SEDAT VE CANA AŞKINI ANLADI

Sedat, Nalan'la aralarındaki sorunların çözülebilmesi için organize edilen gecede Cana'dan uzak kalmayı başaramadı. Cana'nın gözleri Sedat'ta, Sedat'ın gözleri de Cana'dadır. Koroğlu malikanesinde verilen davete geldiği için Sedat, Cana'ya bir sürpriz yaptı.

cam3

Cana için aldığı bilekliği ceketinde saklayan Sedat, Nalan'ın üşümemesi için ceketi genç kızın omuzlarına bıraktı. Nalan, bir anda bilekliğin düştüğünü fark etti. Sedat bir süre sonra Cana ile buluşup hediye bilekliği verdi. Sedat'ın ceketindeki bilekliği Cana'nın kolunda gören Nalan, her şeyi anladı.

camdakikız

Herkesin içinde parmağındaki yüzüğü çıkarıp Sedat'a vererek evi terk etti.

cam2

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koroğlu Ailesi, Sedat'ın fotoğraf krizini çözmek için beklenmeyen bir plan yapıyor.

6087db0b4453953fb89ed0cb

Gazetelerden Sedat’ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de çılgına döner.

6087db0b4453953fb89ed0d5

Muzo, Sedat'ın Cana ile fotoğraflarının gazetelerde olduğunu öğrenince Sedat'ı kurtarmakla kurtarmamak arasında kararsız kalır. Muzo Sedat'ı kurtarmak için bir plan yapar.

6087db0b4453953fb89ed0d9

Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Rafet, aile şerefi ve haysiyeti için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan’ın yüzüğü atmasını engellemeleri için herkesi harekete geçirir. Haberi yapanlara ve Sedat'a karşı tüm restini çeken Rafet, herkesi alarma geçirir.

6087db0c4453953fb89ed0e3

Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekleyen Feride, Nalan ve Adil, Rafet'in davetiyle Koroğlu Malikanesine giderler. Bu davette Cana da olacaktır.

6087db0c4453953fb89ed0eb

Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Nalan'ı görünce şoke oluyor. Feride'nin beklediği cevabın gelememesine karşılık Koroğlu Ailesi'nde işler iyice karışır.

6087db0c4453953fb89ed0f6

Cana ve ailesinin de katıldığı yemekte tehlikeli anlar yaşanır. Peki Nalan, Cana ile Sedat'ın arasında bir ilişki olduğunu anlayacak mı, yoksa bu yalana inanacak mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Usta oyuncular aynı dizide buluştu! Bir isim daha katıldıUsta oyuncular aynı dizide buluştu! Bir isim daha katıldı
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek

İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek

İki ülke savaşın eşiğine geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ülke savaşın eşiğine geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dikkat! 17 gün kesintisiz sürecek

Dikkat! 17 gün kesintisiz sürecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Sadakatsiz itirafı! "Küfür yağıyor"

Sadakatsiz itirafı! "Küfür yağıyor"

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.