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Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle! Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

12.05.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana bir hafta ara verecek olan Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle gelecek. Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlıyor. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası oluyor. Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak? İşte Camdaki Kız dizisi 6. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak.

EKRANA BİR HAFTA ARA VERİYOR!

Camdaki Kız dizisi bir haftalık aranın ardından 20 Mayıs Perşembe akşamı 6. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan ve Sedat'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder. Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır. Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler. Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

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İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!
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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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