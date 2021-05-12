Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle! Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak.

EKRANA BİR HAFTA ARA VERİYOR!

Camdaki Kız dizisi bir haftalık aranın ardından 20 Mayıs Perşembe akşamı 6. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan ve Sedat'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder. Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır. Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler. Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

