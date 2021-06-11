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Camdaki Kız'da Feride-Cana sahnesi sosyal medyada gündem oldu

11.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız'da Feride ve Cana'nın sahnesi gündem oldu. Kızının mutluluğu için susmayı seçen Feride'nin Sedat'la Cana'yı düğün günü samimi şekilde yakaladıktan sonra , Cana'nın saçlarına yapışarak tepki göstermesi izleyicileri ekrana kilitledi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için "Ülkece rahatladık" yorumları yapıldı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın 9. bölümünde yaşananlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Feride'nin kızının yuvasını yıkmaya çalışan Cana'ya yaptıkları sezon finaline damga vurdu.

FERİDE, KIZININ MUTLULUK İÇİN TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Cana'nın söylediklerinden sonra kızının mutluluğu için susan Feride, farklı bir tavır takınarak her şeyin sorunsuz ilerlemesi için bir adım attı. Hatta Feride, aynı gece Muzaffer'i çağırarak Nalan'ı ona emanet etti.

FERİDE, CANA'NIN SAÇLARINA YAPIŞTI

Oteldeki hazırlıklar sırasında annesinin yıllardır söyledikleri kafasında dönen Nalan, bir hayli stres olurken; Cana da Sedat'a bir kez daha vedalaşmayı teklif etti. Düğün günü dayanamayan Sedat, Cana ile kimsenin olmadığı bir yerde öpüştü. Sedat ve Cana'yı birlikte görünce sinirden deliye dönen Feride, beklenmedik bir hamle yaptı. Asansör beklerken Cana'nın saçına yapışan Feride, kendisinin kimseye benzemediğini Sedat ile ikisini ayıracağını belirterek "Seni fazla serbest bırakmışlar. Ben sana öğreteceğim namusu" dedi.

TWITTER'I SALLADI

Cana ve Feride'nin sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Hesaplarından sahneyi paylaşan binlerce kullanıcı "Ülkece rahatladık" ve "Son metres bükücü Feride" yorumlarını yaptı.

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Camdaki Kız dizisi
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