MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

Camdaki Kız'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

26.12.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Feride karakterini canlandıran Nur Sürer diziye veda etti.

Camdaki Kız'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinden peş peşe ayrılık haberleri geldi. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşuna projeye, geçtiğimiz hafta Cana'yı canlandıran Hande Ataizi veda etmişti. Şimdi ise Camdaki Kız dizisinin en önemli karakterlerinden Burcu Biricik'in oynadığı Nalan'ın annesi Feride'ye hayat veren Nur Sürer ayrılıyor.

6546546456

Tüm oyuncular ve ekip Nur Sürer'e Cihangir'deki sette veda etti. Cihangir'deki son sahnesinden sonra dışarı çıkan sanatçı, alkışlarla karşılandı. Duygulanan Sürer, herkese teşekkür etti.
Ekran görüntüsü 2022-12-26 133650

Sürer, "Hepinize teşekkür ediyorum. Yönetmene 43 senedir sinemadayım. Bu kadar yıldır en mutlu olduğum set. Feride'yi beraber çıkardık. Kamera arkasındaki çocuklarım evladım gibiydi. Hiçbiriniz unutmayacağım, buraya geleceğim" dedi. Sürer'e ekip arkadaşları çiçek verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kımsetse Olur'da tepki çeken söz! Bartu Küçükçağlayan paylaştı: "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz"Kımsetse Olur'da tepki çeken söz! Bartu Küçükçağlayan paylaştı: "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz"
Mide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son haliMide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son hali
O sözü Güner Ümit'i bitirmişti! Bir daha ekrana çıkamadı: İşte son hali...O sözü Güner Ümit'i bitirmişti! Bir daha ekrana çıkamadı: İşte son hali...
Anahtar Kelimeler:
camdaki kız ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

EYT için kritik saat! Dikkat çeken 28 milyar lira detayı…

EYT için kritik saat! Dikkat çeken 28 milyar lira detayı…

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.