Camdaki Kız dizisi bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Nadim Güç, senaristliğini Seda Altaylı Turgutlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Ancak dizinin, 13 Ocak Perşembe yayın akışında yer almaması, seyirciyi endişelendirdi. Peki Camdaki Kız neden yok, final mi oldu? İşte yanıtı...

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?

Camdaki Kız dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle 2 hafta yayınlanmama kararı aldı. Bu akşam, Camdaki Kız yerine Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ekrana gelecek. Camdaki Kız'ın yeni bölümünün, 20 Ocak Perşembe akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.

13 OCAK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 Camdaki Kız



