Camdaki Kız dizisi bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Nadim Güç, senaristliğini Seda Altaylı Turgutlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Ancak dizinin, 13 Ocak Perşembe yayın akışında yer almaması, seyirciyi endişelendirdi. Peki Camdaki Kız neden yok, final mi oldu? İşte yanıtı...
Camdaki Kız dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle 2 hafta yayınlanmama kararı aldı. Bu akşam, Camdaki Kız yerine Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ekrana gelecek. Camdaki Kız'ın yeni bölümünün, 20 Ocak Perşembe akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Camdaki Kız
Okuyucu Yorumları 0 yorum