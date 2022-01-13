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Camdaki Kız dizisi bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

13.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin, 13 Ocak Perşembe yayın akışında yer almaması, ''Camdaki Kız neden yok?'' ve ''Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?'' sorularını gündeme getirdi.

Camdaki Kız dizisi bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Nadim Güç, senaristliğini Seda Altaylı Turgutlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Ancak dizinin, 13 Ocak Perşembe yayın akışında yer almaması, seyirciyi endişelendirdi. Peki Camdaki Kız neden yok, final mi oldu? İşte yanıtı...

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?

Camdaki Kız dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle 2 hafta yayınlanmama kararı aldı. Bu akşam, Camdaki Kız yerine Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ekrana gelecek. Camdaki Kız'ın yeni bölümünün, 20 Ocak Perşembe akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.

Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

13 OCAK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Camdaki Kız

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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