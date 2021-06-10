Camdaki Kız dizisindeki Feride karakterinin gerçek hikayesi şaşkınlık yarattı

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun canlandırdığı Camdaki Kız dizisi korse bağlama, yıkama sahneleri ve Nalan’ın annesinin davranışları nedeniyle aslında sosyal medyada uzun bir süre konuşuldu. Dizide Nalan’ın annesi Feride karakterini Nur Sürer canlandırıyor. Oyunculuk performansıyla göz dolduran Nur Sürer’in Feride karakterinin hikayesi aslında kitapta dizide ilerlediğinden biraz daha farklı.
Feride Hanım aslında Nalan’ın annesi değil, anneannesidir. Feride Hanım oldukça varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 5-6 yaşlarından itibaren dadılarla birlikte adeta bir prenses gibi büyütüldü. Fransızca eğitim aldı ve sonrasında da Fransızca öğretmeni oldu. Adil Bey’in Feride Hanım’ın memleketi olan Ankara’ya kaymakam olarak atanmasıyla beraber ikili tanıştı ve evlenmeye karar verdi. Feride Hanım gibi, Adil Bey’de varlıklı ve asil bir ailenin oğludur. Feride Hanım 40 yaşına gelene kadar ikilinin çocukları olmuyor. Güneş adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldıklarında çift mutluluktan adeta deliye dönüyor.(Dizide kitaptan farklı olaran Güneş karakterinin ismi Sema olarak verilmiştir.)
Güneş doğduktan sonra çiftin bütün hayatı kızları oluyor. Hayat onun etrafında dönüyor ve Feride Hanım da doğduğu andan itibaren onu çift dilli olarak yetiştiriyor. Hem Fransızca, hem Türkçe konuşuyorlar. Güneş, orta ikinci sınıfa giderken, Feride Hanım’ın erkek kardeşi Ankara’ya Hukuk Fakültesi’nde okumaya geliyor. Bunun üzerine erkek kardeşi Feride Hanım ve ailesiyle aynı evde yaşamaya başlıyor. Feride Hanım’ın erkek kardeşi Güneş 14 yaşındayken ona cinsel istismarda bulunuyor. Güneş’in hamileliği 6-7. aylarındayken ancak ortaya çıkıyor. Bu durumda da Feride Hanım şok oluyor, kardeşi hamileliği öğrenince ortadan kayboluyor ve Feride Hanım, Adil Bey ve Güneş apar topar İstanbul'a taşınıyorlar. Ancak çocuk bedeni doğumun ağırlığını kaldıramıyor ve doğum sonrasında Bu durumda da Feride Hanım şok oluyor, kardeşi hamileliği öğrenince ortadan kayboluyor ve Feride Hanım, Adil Bey ve Güneş apar topar İstanbul'a taşınıyorlar. Ancak çocuk bedeni doğumun ağırlığını kaldıramıyor ve doğum sonrasında vefat ediyor Güneş vefat ediyor.
Feride Hanım ve Adil Bey’in gözleri doğan bebeği ne yazık ki görmüyor. Nalan’ı hastanede bırakıp gidiyorlar.Ancak 15 gün boyunca hastane çocuğu almamaları durumunda bebeğin yetkili kuruma verileceğini söylüyor ve Adil Bey'in kız kardeşinin araya girmesiyle bebeği (Nalan) alıyorlar.
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