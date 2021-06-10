Camdaki Kız dizisindeki Feride karakterinin gerçek hikayesi şaşkınlık yarattı

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun canlandırdığı Camdaki Kız dizisi korse bağlama, yıkama sahneleri ve Nalan’ın annesinin davranışları nedeniyle aslında sosyal medyada uzun bir süre konuşuldu. Dizide Nalan’ın annesi Feride karakterini Nur Sürer canlandırıyor. Oyunculuk performansıyla göz dolduran Nur Sürer’in Feride karakterinin hikayesi aslında kitapta dizide ilerlediğinden biraz daha farklı.

Feride Hanım aslında Nalan’ın annesi değil, anneannesidir. Feride Hanım oldukça varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 5-6 yaşlarından itibaren dadılarla birlikte adeta bir prenses gibi büyütüldü. Fransızca eğitim aldı ve sonrasında da Fransızca öğretmeni oldu. Adil Bey’in Feride Hanım’ın memleketi olan Ankara’ya kaymakam olarak atanmasıyla beraber ikili tanıştı ve evlenmeye karar verdi. Feride Hanım gibi, Adil Bey’de varlıklı ve asil bir ailenin oğludur. Feride Hanım 40 yaşına gelene kadar ikilinin çocukları olmuyor. Güneş adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldıklarında çift mutluluktan adeta deliye dönüyor.(Dizide kitaptan farklı olaran Güneş karakterinin ismi Sema olarak verilmiştir.)