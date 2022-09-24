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Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakterinin kombinindeki parçalar ve uygun fiyatlı alternatifleri

24.09.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizi hem rahat ettirecek hem de şık gösterecek kıyafetleri giymeyi seviyorsanız, Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in giydiği siyah tulumlu kombini çok beğeneceğinizden eminiz. Sade ve şık stiliyle göz kamaştıran genç oyuncunun hem üzerindeki ürünleri bulduk hem de uygun fiyatlı alternatiflerini seçtik.

Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakterinin kombinindeki parçalar ve uygun fiyatlı alternatifleri

Ekranların en sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümünde, Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, siyah tulumlu kombiniyle dikkat çekti. Güzel oyuncunun dizide giydiği kıyafetler, hem sosyal medyadaki takipçileri hem de moda severler tarafından oldukça merak edildi. Siz de Burcu Biricik'in şık kombinini beğenenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Sizin için hem Burcu Biricik'in giydiği kıyafetleri hem de alternatifi olabilecek ürünleri seçtik. İşte detaylar!

Adsız tasarım (7) (1)

1. Sade bir şıklık arayanlara: Rue Cepli Kısa Siyah Tulum

Adsız tasarım - 2022-09-24T011100.631

Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in dizide üzerinde gördüğümüz siyah tulum, Rue markasına ait bir ürün. Üzerindeki düğme ve cep detaylarıyla spor bir görünüm yakalayan, aynı zamanda şık da duran bu kolsuz tulum, %70 viskon ve %30 keten kumaştan oluşuyor. Modeli dolayısıyla rahat bir kullanım sunan tulum, asil ve çekici bir görünümün kapılarını aralıyor. Burcu Biricik'in üzerindeki tulumu beğendiyseniz hiç düşünmeden sepetinize ekleyin deriz.

Ürünü İncele

Tulumdan eteğe, şorttan pantolona her şeye uyacak: Mango Yuvarlak Tokalı Deri Kemer

Adsız tasarım - 2022-09-24T011027.391

Burcu Biricik'in siyah tulumunu hareketlendirmek için kullandığı Mango Yuvarlak Tokalı Deri Kemer, gold toka detayıyla öne çıkıyor. %100 sığır derisinden üretilen, toka detayı ise %100 çinko malzemeden oluşan kemer 2,4 cm genişliğe sahip. Ayarlanabilir toka kapamasıyla kullanıcıların beğenisini kazanan kemer uzun süreli bir kullanım vadediyor. Kaliteli ve uzun yıllar kullanmak istediğiniz bir kemer arıyorsanız bu ürünü kaçırmayın deriz.

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3. Kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak: İnci Siyah Hafif Topuklu Ayakkabı

Adsız tasarım - 2022-09-24T012227.365

Burcu Biricik'in kemerle zenginleştirdiği siyah tulumunun altına giydiği ayakkabı moda devi Chanel imzalı. Chanel'in yüksek fiyatlı ayakkabısına, uygun fiyatlı benzer bir model önerisiyle geldik. Tulumdan elbiseye hemen hemen her kombinin altında tercih edebileceğiniz, kurtarıcı sayılabilecek bu siyah ayakkabılar mutlaka dolabınızda olmalı.

Ürünü İncele

Burcu Biricik'in kombinindeki siyah tulum, kemer ve ayakkabıya uygun fiyatlı alternatifler

En beğenilen kısa ve uzun modelde siyah tulumları keşfedin

Kombininize şık bir dokunuş katacak kemer modelleri

Her kombininizin altına uyacak siyah ayakkabı çeşitleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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