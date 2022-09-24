Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakterinin kombinindeki parçalar ve uygun fiyatlı alternatifleri

Ekranların en sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümünde, Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, siyah tulumlu kombiniyle dikkat çekti. Güzel oyuncunun dizide giydiği kıyafetler, hem sosyal medyadaki takipçileri hem de moda severler tarafından oldukça merak edildi. Siz de Burcu Biricik'in şık kombinini beğenenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Sizin için hem Burcu Biricik'in giydiği kıyafetleri hem de alternatifi olabilecek ürünleri seçtik. İşte detaylar!

1. Sade bir şıklık arayanlara: Rue Cepli Kısa Siyah Tulum

Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in dizide üzerinde gördüğümüz siyah tulum, Rue markasına ait bir ürün. Üzerindeki düğme ve cep detaylarıyla spor bir görünüm yakalayan, aynı zamanda şık da duran bu kolsuz tulum, %70 viskon ve %30 keten kumaştan oluşuyor. Modeli dolayısıyla rahat bir kullanım sunan tulum, asil ve çekici bir görünümün kapılarını aralıyor. Burcu Biricik'in üzerindeki tulumu beğendiyseniz hiç düşünmeden sepetinize ekleyin deriz.

Tulumdan eteğe, şorttan pantolona her şeye uyacak: Mango Yuvarlak Tokalı Deri Kemer

Burcu Biricik'in siyah tulumunu hareketlendirmek için kullandığı Mango Yuvarlak Tokalı Deri Kemer, gold toka detayıyla öne çıkıyor. %100 sığır derisinden üretilen, toka detayı ise %100 çinko malzemeden oluşan kemer 2,4 cm genişliğe sahip. Ayarlanabilir toka kapamasıyla kullanıcıların beğenisini kazanan kemer uzun süreli bir kullanım vadediyor. Kaliteli ve uzun yıllar kullanmak istediğiniz bir kemer arıyorsanız bu ürünü kaçırmayın deriz.

3. Kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak: İnci Siyah Hafif Topuklu Ayakkabı

Burcu Biricik'in kemerle zenginleştirdiği siyah tulumunun altına giydiği ayakkabı moda devi Chanel imzalı. Chanel'in yüksek fiyatlı ayakkabısına, uygun fiyatlı benzer bir model önerisiyle geldik. Tulumdan elbiseye hemen hemen her kombinin altında tercih edebileceğiniz, kurtarıcı sayılabilecek bu siyah ayakkabılar mutlaka dolabınızda olmalı.