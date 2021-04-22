Camdaki Kız dizisine Enis Arıkan Muzo rolüyle damga vurdu! Yeni rolüyle hayranlarını şaşırttı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi 22 Nisan Perşembe akşamı 3. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisine ünlü oyuncu Enis Arıkan da katıldı.
Enis Arıkan Camdaki Kız'da gizemli karakter Muzo'yu canlandırmaya başladı. Evde yaşanan kavgayı duyan Muzo sonunda odasından çıktı ve olaya müdahale etti.
Genelde komedi ağırlıklı yapımlarda rol alan ve eğlenceli kişiliğiyle tanınan Enis Arıkan, uzun süre sonra rol aldığı bir drama dizisindeki performansıyla beğeni topladı.
Enis Arıkan, canlandırdığı Muzo karakteriyle hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.
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