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Camdaki Kız dizisine Enis Arıkan Muzo rolüyle damga vurdu! Yeni rolüyle hayranlarını şaşırttı

22.04.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız 3. bölümüyle ekrana geldi. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı Camdaki Kız'da Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa olunca ortalık karıştı. Evdeki kavgayı duyan Muzo ise sonunda odasından çıktı. Diziye yeni katılan ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzo karakteri son bölüme damga vurdu. Uzun süre sonra bir dramada rol alan Enis Arıkan ise Muzo karakteriyle hayranlarını şaşırttı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi 22 Nisan Perşembe akşamı 3. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisine ünlü oyuncu Enis Arıkan da katıldı.

MUZO SONUNDA ORTAYA ÇIKTI!

Enis Arıkan Camdaki Kız'da gizemli karakter Muzo'yu canlandırmaya başladı. Evde yaşanan kavgayı duyan Muzo sonunda odasından çıktı ve olaya müdahale etti.

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Genelde komedi ağırlıklı yapımlarda rol alan ve eğlenceli kişiliğiyle tanınan Enis Arıkan, uzun süre sonra rol aldığı bir drama dizisindeki performansıyla beğeni topladı.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Enis Arıkan, canlandırdığı Muzo karakteriyle hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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