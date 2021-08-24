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Camdaki Kız dizisine üç yeni oyuncu katıldı

24.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi yeni sezonuyla bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor. Geçen hafta sete çıkan Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı.

Camdaki Kız dizisine üç yeni oyuncu katıldı

Camdaki Kız dizisi yeni sezona oyuncu kadrosunu genişleterek devam ediyor. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı iddialı dizinin kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı.

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Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'Şevket' rolüyle milyonların tanıdığı bir isim olan ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı, deneyimli aktör Engin Şenkan, Camdaki Kız dizinde rol alacak.

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3 YENİ OYUNCU

Dizinin ilk bölümlerinde sahnesi olmadığı öğrenilen "Hayri" rolünü Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı konuşulan diziye, usta oyuncu Engin Şenkan ile Ozan Buz katıldı.

Geçen hafta sonu Büyükada'da kamera karşısına geçen Ozan Buz, Sedat'ın (Feyyaz Şerifoğlu) arkadaşını canlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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