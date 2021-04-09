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Camdaki Kız ilk bölümden gündem oldu! Reytingleri yıktı geçti

09.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız başlar başlamaz gündeme bomba gibi düştü. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, Perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Camdaki Kız ilk bölümden gündem oldu! Reytingleri yıktı geçti

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, Kanal D ekranında yayınlanan ilk bölümüyle en çok izlenenler sıralamasında zirveye oturdu.

Kantar Media’nın verilerine göre dizi, 7.43 reyting ve 16.43 izlenme payı ile AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

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Başarılı oyunculuklarıyla da beğeni toplayan Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter’da #CamdakiKız etiketi tüm gece boyunca Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca dünyada da TT de üst sıralardaydı. #Nalan’la da TT’ye giren dizide karakteri canlandıran Burcu Biricik ve tüm oyunculuklara övgü yağdı.

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