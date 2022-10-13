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  4. Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

13.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cemal Hünal, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'a dahil oldu. Cemal Hünal; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı dizide 'Emir' karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu oldu. Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, güzelliğiyle beğeni topladı.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Camdaki Kız dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Cemal Hünal'ın eşi de oyuncu çıktı. Lale Cangal, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

DİSİPLİN SUÇU İŞLEDİ

Cemal Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde işlediği bir disiplin suçu nedeniyle, ailesi tarafından İskoçya'ya gönderildi. Hünal, liseyi bitirdikten sonra Londra'da tasarım okudu. Ardından oyunculuk eğitimi almak için Los Angeles'a gitti. İngiltere ve Amerika'nın önde gelen tiyatrolarında sahneye çıkan Cemal Hünal, birçok kısa filmde rol aldı.

Cemal Hünal, 2007 yılında yer aldığı Ulak filmiyle ekran yolculuğuna adım attı. Sonrasında Issız Adam, Adanalı, Leyla ile Mecnun, Diriliş Ertuğrul, Tatar Ramazan ve Asi gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Survivor 2021 sezonunda yarışan Cemal Hünal, sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle sevenlerini heyecanlandıran Cemal Hünal, özel yaşamıyla merak uyandırdı.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Cemal Hünal, 2011 yılında meslektaşı Lale Cangal ile dünyaevine girmişti.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Hollanda doğumlu Lale Cangal; Annem, Dudaktan Kalbe, Benden Baba Olmaz gibi yapımlarda rol aldı.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Cemal Hünal ve Lale Cangal çiftinin 'Doğan' adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Lale Cangal, eşi Cemal Hünal ile verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Lale Cangal'a, övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı

Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı


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