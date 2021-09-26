Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan imaj konusuna nokta koydu! "Bakış açısı"

Camdaki Kız'ın 12’nci bölümünde, Hayri karakteri ilk kez ekranda görüldü. Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakterini sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan canlandırıyor.

Sezon finalinde sadece yaka kartı ve elleri görünen Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, bu rolü için imajını değiştirdi. Cihangir Ceyhan'ın bıyıklı hali sosyal medyada büyük ses getirdi. Kimi rolü için yakıştırırken, çoğunluk ise komik buldu.

Ceyhan ise imajının bu kadar çok konuşulması sonrası kendini bir kediye benzetti ve bu kediyi paylaştı.

Ceyhan ayrıca ilginç pozlarını da sosyal medyadan paylaşarak imajı konusuna noktayı koydu.

Cihangir Ceyhan'ın "Bakış açısı" notuyla paylaştığı ve yoruma kapadığı paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

HAYRİ'NİN HİKÂYESİ

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri rolü merak uyandırmıştı. Kitapta Hayri, Nalan'ın şoförüdür. İkili birbirlerine aşık olurlar. Hayri ise kitapta Türkan ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimsiz biri olarak tarif edilen Hayri, köyden çalışmak için İstanbul'a gelmiştir.



Sedat'ta ilgi ve sevgi göremeyen Nalan, bebeğini de kaybettikten sonra depresyona girer. Bu durumda Hayri arasında yakınlaşma olur.



