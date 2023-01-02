Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın dolmuşa parası yetmeyince olanlar oldu! "Ben bunun altında kalmam!"

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan dizideki rolü ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Rafet Koroğlu'nun şoförü olarak çalışan Hayri, dolmuşa bindi ama parası yetmedi. Bu anını sosyal medya hesabından paylaşan Cihangir Ceyhan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu...

CİHANGİR CEYHAN DOLMUŞA BİNDİ, PARASI YETMEDİ!

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan dolmuşa bindi, parası yetmeyince dolmuşçu ile helalleşti. Bu anları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Cihangir Ceyhan başından geçen olayı anlattığı storysinin arka planında da Arif Sağ'ın 'İnsan Olmaya Geldim' şarkısı vardı. İşte o paylaşım;

''Dolmuş 13 lira olmuş bende de 10 vardı şükür kısa bir diyaloğdan sonra helalleşip fitleştik.

-Peki ben bunun altında kalır mıyım?

İllaki denk gelir borcumu öder dayıya insanlığın ölmediğini hatırlatırım. ''



