MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız'ın kaderini belirleyecek! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Camdaki Kız'ın kaderini belirleyecek! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

27.04.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam 76. bölümüyle ekrana gelecek. Dizi çok konuşulacak bölümleri ile ekran macerasını noktalayacak. Camdaki Kız'a çok etkili bir karakter olan Laz Kızı dahil olacak. Hayri'nin sonunu getirecek karaktere ise kimin hayat vereceği belli oldu.

Camdaki Kız'ın kaderini belirleyecek! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisine yeni bir isim dahil oluyor. Hayri'nin sonu olacak Laz Kızı karakterine kimin hayat vereceği uzun zamandır merak ediliyordu.

Rol için sektörün önde gelen birçok önemli ismiyle görüşüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sonunda rol şarkıcılık kariyerini başarıyla sürdüren Alya’nın oldu.

camdaki kız alya

Oyunculuk yeteneğiyle de artık adından söz ettirmeye hazırlanan Alya’nın hayat vereceği “Laz Kızı” dizinin kaderini belirleyecek.

DİZİNİN FİNALİ ORTAYA ÇIKTI

Kitaba göre Sedat’tan (Feyyaz Şerifoğlu) boşanan Nalan (Burcu Biricik) ile Hayri’nin (Cihangir Ceyhan) beraberliği Hayri’nin eşi Türkan’la (Hivda Zizan Alp) boşanamaması üzerine çıkmaza girince Hayri’nin hayatına ağzı bozuk ve belalı bir tip olan Laz Kızı girecek.

Camdaki Kız 2

HAYRİ'NİN SONU OLACAK

Hayri’nin sonunu Laz Kızı getirecek ve kendisine ümit veren Hayri’nin Türkan ve Nalan’dan kopamamasına dayanamayıp onu hem de çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldürecek. Dizide ise hikâyenin nasıl şekilleneceği, Hayri’nin ölüp ölmeyeceği ve Nalan’ın tekrar Sedat’a dönüp dönmeyeceği ise merak konusu...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım...Merakla bekleniyordu! Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım...
Yatak odası itirafıyla gündemdeler! "Evlendikten sonra seks..."Yatak odası itirafıyla gündemdeler! "Evlendikten sonra seks..."
İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...
Anahtar Kelimeler:
alya camdaki kız Oyuncu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

İlginizi Çekebilir

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.