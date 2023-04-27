Camdaki Kız'ın kaderini belirleyecek! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisine yeni bir isim dahil oluyor. Hayri'nin sonu olacak Laz Kızı karakterine kimin hayat vereceği uzun zamandır merak ediliyordu.

Rol için sektörün önde gelen birçok önemli ismiyle görüşüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sonunda rol şarkıcılık kariyerini başarıyla sürdüren Alya’nın oldu.

Oyunculuk yeteneğiyle de artık adından söz ettirmeye hazırlanan Alya’nın hayat vereceği “Laz Kızı” dizinin kaderini belirleyecek.

DİZİNİN FİNALİ ORTAYA ÇIKTI

Kitaba göre Sedat’tan (Feyyaz Şerifoğlu) boşanan Nalan (Burcu Biricik) ile Hayri’nin (Cihangir Ceyhan) beraberliği Hayri’nin eşi Türkan’la (Hivda Zizan Alp) boşanamaması üzerine çıkmaza girince Hayri’nin hayatına ağzı bozuk ve belalı bir tip olan Laz Kızı girecek.

HAYRİ'NİN SONU OLACAK

Hayri’nin sonunu Laz Kızı getirecek ve kendisine ümit veren Hayri’nin Türkan ve Nalan’dan kopamamasına dayanamayıp onu hem de çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldürecek. Dizide ise hikâyenin nasıl şekilleneceği, Hayri’nin ölüp ölmeyeceği ve Nalan’ın tekrar Sedat’a dönüp dönmeyeceği ise merak konusu...

