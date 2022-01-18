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  4. Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

18.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Camdaki Kız kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, fenomen Sercan Yaşar ile sarmaş dolaş poz verdi. Geyik'in göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

1990 yılında Samsun'da doğan Yüsra Geyik, ilkokulda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

Lisans eğitimini Grafik bölümü üzerine okuyan Geyik, henüz 13 yaşındayken Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

2006 yılında başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl boyunca 'Zeliş' karakterine hayat verdi.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

Şimdilerde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinde kamera karşısına geçen Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemini meşgul ediyor. Instagram'da 370 bini aşkın takipçisi bulunan Geyik, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Camdaki Kız dizisi
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