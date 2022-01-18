Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'ten sarmaş dolaş poz! Dekoltesi dikkat çekti

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, fenomen Sercan Yaşar ile sarmaş dolaş poz verdi. Geyik'in göğüs dekoltesi dikkat çekti.
1990 yılında Samsun'da doğan Yüsra Geyik, ilkokulda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.
Lisans eğitimini Grafik bölümü üzerine okuyan Geyik, henüz 13 yaşındayken Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.
2006 yılında başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl boyunca 'Zeliş' karakterine hayat verdi.
Şimdilerde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinde kamera karşısına geçen Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemini meşgul ediyor. Instagram'da 370 bini aşkın takipçisi bulunan Geyik, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.
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