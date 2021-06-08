MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan Diğer Oyuncuları Yoldan Çıkardı! Bir Anda Burcu Biricik de Olaya Dahil Oldu

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan Diğer Oyuncuları Yoldan Çıkardı! Bir Anda Burcu Biricik de Olaya Dahil Oldu

08.06.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Camdaki Kız" setinde influencer rüzgarı esiyor. Dizinin Muzo'su Enis Arıkan diğer oyuncuları da kendisi gibi sosyal medyaya yönlendiriyor.

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan Diğer Oyuncuları Yoldan Çıkardı! Bir Anda Burcu Biricik de Olaya Dahil Oldu

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Camdaki Kız", daha ilk bölümüyle rating listesinin zirvesine oturdu. İddialı bir başlangıç yapan dizi, o günden beri de izleyici kitlesini büyütmeye devam etti. Dizi, sezonun diğer flaş dizileri "Masumlar Apartmanı" ve "Kırmızı Oda" gibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlandı. Hal böyle olunca, izleyici her türlü psikolojik rahatsızlığa ve gerilime doydu. Başrol oyuncusu Burcu Biricik'e altın çağını yaşatan dizi, Selma Ergeç, Nur Sürer, Hande Ataizi ve Enis Arıkan gibi uzun zamandır ortalarda olmayan oyuncuları da ekrana döndürdü. En çok dikkat çekenlerden biri de Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan oldu. Aslında ödüllü bir tiyatro oyuncusu olan Enis Arıkan, son yıllarda sosyal medya fenomenine dönüştüğü için oyuncu kimliği geri planda kaldı. Tiyatro seyircileri hariç kimse onu oyunculuk yaparken izleyemedi. "Camdaki Kız" sayesinde Enis Arıkan hakkındaki algı yıkıldı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

"1-2 güne influencer"

Enis Arıkan selma ergeç tuğrul tülek

Ama huylu huyundan vazgeçmedi. Enis Arıkan sette yine eğlenceli paylaşımlarına devam etti. Selma Ergeç ve Burcu Biricik gibi sosyal medyaya mesafeli oyuncuları bile peşinden sürüklemeyi başardı. "Selma çok utanıyor böyle şeylerden. 1-2 güne influencer yaparım ben onu." diyen Enis Arıkan rol arkadaşlarını çok güldürdü.

Enis Arıkan Burcu Biricik Selma Ergeç

Sonra olaya Burcu Biricik de dahil oldu. "Photoshop dersi, sosyal medya dersi, kızımızı geliştiriyoruz." diyen Enis Arıkan, diğer oyuncuları da fenomen yapmaya kararlı gibi görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi herkesi şaşkına çevirdi!Azeri kızı Günel'in büyük değişimi herkesi şaşkına çevirdi!
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.