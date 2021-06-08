Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan Diğer Oyuncuları Yoldan Çıkardı! Bir Anda Burcu Biricik de Olaya Dahil Oldu

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Camdaki Kız", daha ilk bölümüyle rating listesinin zirvesine oturdu. İddialı bir başlangıç yapan dizi, o günden beri de izleyici kitlesini büyütmeye devam etti. Dizi, sezonun diğer flaş dizileri "Masumlar Apartmanı" ve "Kırmızı Oda" gibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlandı. Hal böyle olunca, izleyici her türlü psikolojik rahatsızlığa ve gerilime doydu. Başrol oyuncusu Burcu Biricik'e altın çağını yaşatan dizi, Selma Ergeç, Nur Sürer, Hande Ataizi ve Enis Arıkan gibi uzun zamandır ortalarda olmayan oyuncuları da ekrana döndürdü. En çok dikkat çekenlerden biri de Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan oldu. Aslında ödüllü bir tiyatro oyuncusu olan Enis Arıkan, son yıllarda sosyal medya fenomenine dönüştüğü için oyuncu kimliği geri planda kaldı. Tiyatro seyircileri hariç kimse onu oyunculuk yaparken izleyemedi. "Camdaki Kız" sayesinde Enis Arıkan hakkındaki algı yıkıldı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

"1-2 güne influencer"

Ama huylu huyundan vazgeçmedi. Enis Arıkan sette yine eğlenceli paylaşımlarına devam etti. Selma Ergeç ve Burcu Biricik gibi sosyal medyaya mesafeli oyuncuları bile peşinden sürüklemeyi başardı. "Selma çok utanıyor böyle şeylerden. 1-2 güne influencer yaparım ben onu." diyen Enis Arıkan rol arkadaşlarını çok güldürdü.