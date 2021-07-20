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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i ve eşini hiç böyle görmediniz!

20.07.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hayran sayısını katlayan başarılı oyuncu Burcu Biricik, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu eşi Emre Yetkin’le birlikte tatilde aldı. İkilinin paylaştığı eğlenceli yol videosu, oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i ve eşini hiç böyle görmediniz!

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteri ile büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizide canlandırdığı Nalan'ın aksine oldukça eğlenceli ve neşeli bir karaktere sahip olan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile seyir halindeyken çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Eşi ile araç içinde geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Biricik'in paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve Gönül Dağı'nın yıldızı Ecem Özkaya Bikinili Paylaşımlarıyla BüyülediCamdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve Gönül Dağı'nın yıldızı Ecem Özkaya Bikinili Paylaşımlarıyla Büyüledi


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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