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  4. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ticarete atıldı! Yeni mesleği şaşırttı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ticarete atıldı! Yeni mesleği şaşırttı

18.10.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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En son Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerle başrolü paylaşan Burcu Biricik bir süredir ekranlardan uzak. Güzelliği ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Biricik’in yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Kırmızı Oda, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizideki performansı ile beğeni toplayan Biricik Nalan karakterine hayat verdi.

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Sevilen yapımın final yapmasının ardından dinlenen Biricik'in ticarete atıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü isim Ayvalık'ta butik otel açacak.

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Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi.

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Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

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Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış.

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Burcu Biricik'in otelin hemen caddesinde ise evinin olduğu iddia edildi.

Günün Magazin olayları


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