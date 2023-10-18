Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ticarete atıldı! Yeni mesleği şaşırttı

Kırmızı Oda, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizideki performansı ile beğeni toplayan Biricik Nalan karakterine hayat verdi.

Sevilen yapımın final yapmasının ardından dinlenen Biricik'in ticarete atıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü isim Ayvalık'ta butik otel açacak.

Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi.

Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış.

Burcu Biricik'in otelin hemen caddesinde ise evinin olduğu iddia edildi.





