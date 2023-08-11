Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu aşka geldi! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü spikerle...

Başrollerini Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerle paylaştığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Sedat karakteriyle büyük beğeni toplayan Feyyaz Şerioğlu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde 32'nci yaş gününü kutlayan yakışıklı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi ile aşk dolu bir karesini takipçileri ile paylaştı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisinin kim olduğunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yakışıklı oyuncunun ünlü spiker Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un karesine sosyal medyada; 'Çok güzelsiniz', 'Ne kadar da yakışıyorsunuz', 'Harika görünüyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.

Dinçkol, 6 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Erdemli Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise Beykent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nde tamamladı.

Okul yıllardan staj eğitimini LİG TV'de yaptı. Daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde yazıldı. Diksiyon ve spikerlik üzerine eğitimler aldı. Meslek hayatına Ulusal Kanal'da çalışarak başladı.

Merve Dinçkol, şimdilerde Kanal D ekranlarında hafta sonu haberlerini sunuyor ve aynı zamanda eğitmenlik yapıyor.





