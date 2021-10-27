Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, kendisinden 5 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi

İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle geniş çevrelerce tanınmayı başardı. Bir süredir Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu.

SIR GİBİ SAKLADIĞI SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

30 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda kahvaltı çıkışı böyle görüntülendi. İkili, özel hayatlarıyla ilgili gelen sorularını yanıtsız bıraktı.

Merve Dinçkol'un Feyyaz Şerifoğlu'ndan 5 yaş büyük olması da dikkatlerden kaçmadı.





