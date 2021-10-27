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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, kendisinden 5 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi

27.10.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu önce Kırmızı Oda ile oyunculuğunu ispatlamış sonrasında ise Sedat karakteriyle hayranlarından tam puan aldı. Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Şerifoğlu'nun yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, kendisinden 5 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi

İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle geniş çevrelerce tanınmayı başardı. Bir süredir Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu.

SIR GİBİ SAKLADIĞI SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

30 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

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Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda kahvaltı çıkışı böyle görüntülendi. İkili, özel hayatlarıyla ilgili gelen sorularını yanıtsız bıraktı.

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Merve Dinçkol'un Feyyaz Şerifoğlu'ndan 5 yaş büyük olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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