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Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları

26.09.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde 'Tako' karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes yaza bikinili pozlarla veda etti. Forbes'in paylaşımına beğeni yağdı.

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları

Camdaki Kız dizisinin Tako’su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yazıcı ve Forbes yaz başında beraber çıktıkları tatildeki fotoğraf kareleriyle dikkat çekmişti.

Oldukça mutlu bir birliktelik yaşayan çift, sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. Şenay Forbes yeni paylaşımlarıyla öne çıktı. Forbes yaza veda ederken bikinili pozlarını paylaştı.

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"Bitti" notuyla arka arkaya yazdan kareler paylaşan Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Şenay Forbes'in bikinili pozlarına sevgilisi Hamza Yazıcı ise kalp emojisi bıraktı.

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Yazıcı bir röportajında Şenay Forbes için "'Bana 'Sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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