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Cameron Diaz ortadan kaybolmasının nedenini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Hollywood'da bir döneme damga vuran isimlerden Cameron Diaz, beyaz perdeden uzaklaşmasının nedenlerini anlattı. Diaz, "Bir filme başladığında sana sahip oluyorlar. Aylar boyunca günde 12 saat çalışıyorsun ve başka hiçbir şey için zaman kalmıyor" dedi.

Cameron Diaz ortadan kaybolmasının nedenini açıkladı

Charlie’nin Melekleri, Vanilla Sky gibi filmlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cameron Diaz, yakın arkadaşı Gwyneth Paltrow’un Youtube’da yaptığı ‘In Goop Health: The Sessions’ programına katıldı.

İki oyuncu online bağlantıyla sohbet gerçekleştirirken, uzun süredir beyaz perdeden uzak olan Diaz çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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2014’ten bu yana bir yapımda rol almayan 47 yaşındaki Diaz, “Sinema kariyerini bırakmak nasıl hissettirdi” sorusuna, “Huzurlu. Ruhum huzur buldu çünkü sonunda kendimle ilgilenebilmeye başladım” yanıtı verdi.

‘HİÇBİR ŞEYE ZAMAN KALMIYOR’

Diaz devamında, “Pek çok insan için bu garip gelebilir ama senin bunu anlayacağını biliyorum. Oyuncu olarak sürekli görünür olmak büyük bir baskı getiriyor. Bir filme başladığında sana sahip oluyorlar. Aylar boyunca günde 12 saat çalışıyorsun ve başka hiçbir şey için zaman kalmıyor” dedi.

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Bu duyguya 40 yaşında kapıldığını anlatan Diaz, hayatında başka şeyler denemek istediğini fark ettiğini söyledi. 2015 yılında Benji Madden’le evlenen Diaz, bu yılın başlarında kızı Raddix’i dünyaya getirmişti.


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