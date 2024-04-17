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'Camide kaçak göçmen' iddiası olay yarattı! Görüntüleri kaydeden polisin, görev yeri değiştiği söyleniyordu... Kurs hocası ilk kez yaşananları anlattı

17.04.2024 07:50
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İstanbul Sarıyer'deki Mekke Nur Camii’nde kaydedilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Caminin misafirhanesindeki odalarda çok sayıda yabancı uyruklu gencin kaldığını rapor eden polis memurunun iddiaya göre silahına el konulup, görev yeri değiştirildi. Bir anda gündem olan camideki kurs hocası ise yaşananlar ve iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

'Camide kaçak göçmen' iddiası olay yarattı! Görüntüleri kaydeden polisin, görev yeri değiştiği söyleniyordu... Kurs hocası ilk kez yaşananları anlattı

İstanbul'daki Mekke Nur Camii’nde kaydedilen görüntüler ve 'camide kaçak göçmen' iddiaları gündem oldu. Sarıyer’de görevli bir polis memuru, 24 Mart’ta devriye gezdiği sırada denk geldiği sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelenince kimlik kontrolü yapmak istedi. Özbek olduğunu belirten şüpheli, "Pasaportum Mekke Nur Camii’nde, orada kalıyorum. Benim gibi orada yaşayan birçok kişi var" dedi.

ONLARCA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİYLE KARŞILAŞTI

Bunun üzerine camiye giden polis memuru, caminin altında Kur'an Kursu'na ait olduğu söylenen misafirhanelere baktı ve o odalarda yaşayan yabancı kurs öğrencileriyle karşılaştı.

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ARALARINDA KAÇAKLAR DA VARDI

Karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşıran polis memuru, pasaport kontrolü yapınca içlerinde kaçakların da olduğu anlaşıldı.

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Polis memuru, camideki yabancılar hakkında rapor tuttu.

"RAPOR TUTTU, GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

Ancak bir gün sonra görev yerinin değiştirildiği iddia edildi. Yine iddiaya göre silahına da el konuldu ve psikoloğa sevk edildi.

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"10 KİŞİNİN VİZESİ DOLMUŞ, POLİS GÖTÜRDÜ"

Show Haber'e konuşan cami cemaati ve kurs hocası "Kaçak değil, vizesi dolmuş. Arkadaşlarını da buraya ziyarete gelmişler. O 10 kişiyi polis götürdü zaten. Devletimize yardımcı oluyoruz. Vatana, millete saldırmak isteyenlere biz dur diyenlerdeniz. Biz bekçilik yapıyoruz." dedi.

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"OKUMAYA GELİYORLAR BURAYA"

"Yabancı kişiler burada tam olarak ne yapıyor?" sorusuna da yanıt veren, kurs hocası "Kendi memleketlerinde okumak kolay olmuyorsa ki olmuyor. Buralara geliyorlar. Para kazanmak için gelmiyorlar bunlar, okumaya geliyorlar. Bu işler buradaki cemaatin desteğiyle yürüyor." diye konuştu.

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Cami cemaati ise dışarıdan yabancıların geldiğini belirterek "Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan... Camide kalınacak başka yer yok, onun için oralarda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer göçmen cami
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