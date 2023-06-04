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Camide şakalaşma feci sonlandı! Sohbet etmek için bir araya gelmişlerdi, bir anda belinden çıkarınca...

04.06.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da S. Ç. (17) ve Utku S. (17) sohbet etmek için camii avlusunda bir araya geldi. İkili daha sonra şakalaşmaya başladı. Şakalaşma esnasında S. Ç. belinden çıkardığı tabancayla ateşledi. S. Ç.'nin silahından çıkan kurşunun isabet ettiği Utku S. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S. Ç. ise yakalandı.

Camide şakalaşma feci sonlandı! Sohbet etmek için bir araya gelmişlerdi, bir anda belinden çıkarınca...

Camide sohbet etmek için bir araya gelen arkadaşların şakalaşması acı sonla bitti. Arkadaşının ateşlediği silahla ağır yaralanan Utku S. kurtarılamadı.

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ŞAKALAŞIRLARKEN BELİNDEN SİLAH ÇIKARTTI

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada S.Ç. (17), belinden çıkardığı tabancayla ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin (17) göğsüne isabet etti.

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Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

(İHA)

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